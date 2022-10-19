Депутатам Госдумы предложили взять шефство над военными городками

Председатель Госдумы Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками и проработать там проблемы здравоохранения, образования, культуры и благоустройства территорий. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

Кроме того, спикер Госдумы поручил депутатам взять на контроль в своих регионах реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации.

Депутаты Госдумы в среду, 19 октября, обсуждали со со статс-секретарем — заместителем министра обороны России Николаем Панковым о частичной мобилизации, о материальном обеспечении и социальных гарантиях мобилизованным.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что более 9,5 тысячи многодетных отцов были отозваны из воинских частей и освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. Спикер добавил, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба.