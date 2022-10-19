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21:22, 19 октября 2022Россия

Депутатам Госдумы предложили взять шефство над военными городками

Председатель Госдумы Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками и проработать там проблемы здравоохранения, образования, культуры и благоустройства территорий. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

Кроме того, спикер Госдумы поручил депутатам взять на контроль в своих регионах реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации.

Депутаты Госдумы в среду, 19 октября, обсуждали со со статс-секретарем — заместителем министра обороны России Николаем Панковым о частичной мобилизации, о материальном обеспечении и социальных гарантиях мобилизованным.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что более 9,5 тысячи многодетных отцов были отозваны из воинских частей и освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. Спикер добавил, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба.

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Марина Совина
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