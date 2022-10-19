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19:35, 19 октября 2022Экономика

Описаны шаги по созданию газового хаба России и Турции

Аналитик Юшков: при создании газового хаба для Европы нужна новая инфраструктура

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Строительство российского газового хаба в Турции для Европы требует создания новой инфраструктуры. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он описал необходимые для этого шаги.

«Что-то может быть переформатировано из второй нитки "Турецкого потока", который сейчас снабжает Балканский регион. Новые нитки газопроводов будут призваны вывести газ на этот новый хаб. Для этого нужно будет расширить газотранспортную систему от Ямала до Анапы. В этом плане мы можем предсказать, что мы вернемся к параметрам "Южного потока"», — объяснил аналитик.

Мощность «Южного потока» должна была составить 63 миллиарда кубометров газа в год. Предполагалось, что будут две очереди расширения газотранспортной системы. Первую очередь от Ямала до Анапы закончили к тому моменту, когда София отказались от этого проекта. Чтобы не бросать этот проект, было принято решение реализовать все, что есть, в виде «Турецкого потока», рассказал Игорь Юшков. По его мнению, сейчас речь пойдет о том, чтобы построить вторую очередь расширения от Ямала до Анапы.

Нужно будет в Анапе расширить мощность газокомпрессорной станции, потому что там не все турбины стоят. И плюс морской участок — проложить две нитки, удвоить то, что там сейчас есть на дне, потому что уже две нитки там лежат

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

При этом существуют риски при создании хаба из-за санкций Запада против российского газа, считает специалист.

«Основной риск заключается в том, что на все это уйдет три-четыре года как минимум и миллиарды долларов инвестиций. Тут возникает вопрос: а европейцы-то через три-четыре года будут брать у нас там газ или нет? Предполагается, что у нас все равно останется спрос на газ, что он будет востребован, что они никуда не денутся. Но они нам весь 2022 год говорят обратное, что через два-три года они у нас брать газ не будут и даже разорвут действующие контракты», — заключил он.

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Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в республике. По словам Эрдогана, Европа теперь сможет получать российский газ через Турцию.

Идею такого строительства главе Турции предложил Владимир Путин, чтобы объем транзита, утраченного из-за взрывов «Северных потоков», переместить в Черноморский регион.

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Мария Сметанина
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