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18:50, 19 октября 2022Ценности

Мужчина с аномально волосатым телом пожаловался на недовольства бывших партнерш

Американец с аномально волосатым телом пожаловался на недовольства бывших возлюбленных

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Американец с аномально волосатым телом пожаловался на недовольства со стороны бывших возлюбленных, которые просили его избавиться от нежелательной растительности. Его историю приводит Daily Mail.

Житель Калифорнии, представившийся «Мистером Медвежонком», рассказал, что отращивает волосы с 13 лет. По словам героя материала, он ухаживает за локонами на груди, руках и спине так же, как и за прической на голове и бородой, а именно, моет шампунем и наносит кондиционер два раза в неделю, после чего пользуется маслом для увлажнения.

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Собеседник издания признался, что регулярно сталкивался с травлей в соцсетях и реальной жизни из-за своего внешнего вида. Однако сейчас чаще всего незнакомцы восхищаются его особенностью, уточнил мужчина. «Раньше партнерши заставляли меня сбривать все волосы — это было ужасно. Позже я обрел уверенность в себе и решил, что никому не позволю диктовать, как мне выглядеть», — высказался он в заключение.

В июле датская блогерша Эльдина Джаганжак, которая прославилась в сети благодаря сросшимся бровям, рассказала о реакции окружающих на ее необычную внешность. По словам девушки, незнакомые мужчины часто критикуют ее внешний вид и обзывают.

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Карина Черных
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