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00:22, 19 октября 2022Мир

В Италии заявили о смещении к «двусмысленности» в отношении к России

Лидер Демократической партии Летта: Италия идет к «двусмысленности» в отношении к России
Энрико Летта

Энрико Летта. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Новое правящее большинство, сформировавшееся в Италии по итогам парламентских выборов, ведет страну в сторону «двусмысленности» в отношении России. Такое мнение выразил лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Энрико Летта в своем Twitter-аккаунте.

«Это не сказки, это не шутки. Со стороны нового большинства происходит опасное смещение Италии в направлении все большей двусмысленности в отношении России», — говорится в сообщении.

Ранее новый председатель палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтана, которого называют поклонником Владимира Путина, выразил мнение, что антироссийские санкции могут вернуться бумерангом для Италии. Он признал, что санкции — отличный способ вести войну без применения оружия, однако призвал коллег быть осторожными.

Он также отметил, что в санкционной войне Европа может уступить прежде чем Россия, поскольку европейское «население меньше привыкло к страданиям, чем российское». «Это может стать оружием, которое Путин будет использовать для нанесения Европе поражения», — заявил он.

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Марина Совина
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