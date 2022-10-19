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17:07, 19 октября 2022Россия

В Совфеде дали разъяснение об изменении законов из-за указа Путина

Косачев заверил, что вносить изменения в законы РФ из-за указа Путина не потребуется

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Никакие изменения не потребуется вносить в российские законы из-за указа президента Владимира Путина о военном положении. Такое разъяснение дал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает РИА Новости.

Он заверил, что российское законодательство все учитывает, и ничего дополнительно делать не нужно.

«Все уже имеется и прописано в нашем законодательстве», — сказал Косачев.

Накануне профильные комитеты Совфеда рекомендовали палате утвердить указ Путина о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР).

19 октября президент России подписал соответствующий указ о введении военного положения на территории новых регионов страны. Согласно документу, такой режим начнет действовать с полуночи 20 октября и будет длиться до решения о его отмене.

Рассуждая о причине принятой меры, Путин пояснил, что «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила».

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Анна Щербакова
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