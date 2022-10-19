Гуаньча: США купили Европу после Второй мировой войны под видом плана Маршалла

Европейские страны не следует рассматривать как независимые суверенные государства. На это указало китайское издание «Гуаньча».

Газета поясняет, что Вашингтон после Второй мировой войны «влил огромное количество денег и купил Европу» под видом плана Маршалла — программы послевоенной помощи европейским странам 1947 года. После же распада СССР Штаты «стали держателем контрольного пакета акций Европы», взрастив проамериканские силы в политической, военной, экономической, финансовой, культурной и других важных областях европейских стран.

Автор материала объясняет, что именно зависимостью от Штатов вызваны решения европейских стран, идущие вразрез с собственными интересами. «Они просто реализуют решения головного офиса», — указал он.

18 октября издание из Китая «Хуаньцю шибао» обратило внимание, что на фоне конфликта на Украине все большее число компаний Европы сталкиваются с трудностями. Им стремятся помочь США, увеличивая зависимость Евросоюза от себя. «Перед лицом кризиса в еврозоне США, с одной стороны, выражают поддержку Украине и ЕС посредством военной и экономической помощи и совместных санкций. С другой, они пытаются превратить беду Европы в шанс извлечь прибыль», — отмечалось в материале.

Ранее газета Global Times предупредила, что абсолютная зависимость Европы от США может привести к катастрофе не только для них, но и для всего мирового сообщества. «Это абсолютная трагедия для Европы, что ей приходится плясать под дудку Вашингтона по вопросам, касающимся отношений с Москвой», — говорилось в публикации.