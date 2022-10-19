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06:33, 19 октября 2022Мир

В Китае посоветовали не считать европейские страны независимыми

Гуаньча: США купили Европу после Второй мировой войны под видом плана Маршалла

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские страны не следует рассматривать как независимые суверенные государства. На это указало китайское издание «Гуаньча».

Газета поясняет, что Вашингтон после Второй мировой войны «влил огромное количество денег и купил Европу» под видом плана Маршалла — программы послевоенной помощи европейским странам 1947 года. После же распада СССР Штаты «стали держателем контрольного пакета акций Европы», взрастив проамериканские силы в политической, военной, экономической, финансовой, культурной и других важных областях европейских стран.

Автор материала объясняет, что именно зависимостью от Штатов вызваны решения европейских стран, идущие вразрез с собственными интересами. «Они просто реализуют решения головного офиса», — указал он.

18 октября издание из Китая «Хуаньцю шибао» обратило внимание, что на фоне конфликта на Украине все большее число компаний Европы сталкиваются с трудностями. Им стремятся помочь США, увеличивая зависимость Евросоюза от себя. «Перед лицом кризиса в еврозоне США, с одной стороны, выражают поддержку Украине и ЕС посредством военной и экономической помощи и совместных санкций. С другой, они пытаются превратить беду Европы в шанс извлечь прибыль», — отмечалось в материале.

Ранее газета Global Times предупредила, что абсолютная зависимость Европы от США может привести к катастрофе не только для них, но и для всего мирового сообщества. «Это абсолютная трагедия для Европы, что ей приходится плясать под дудку Вашингтона по вопросам, касающимся отношений с Москвой», — говорилось в публикации.

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Марина Совина
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