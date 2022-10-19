Сеть немецких супермаркетов сократила часы работы для экономии электроэнергии

Немецкая сеть супермаркетов Aldi Nord сократила часы работы для экономии электроэнергии

Руководство популярной немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi Nord пришло к решению о сокращении часов работы. Это необходимо для снижения потребления электроэнергии. Об этом сообщается в официальном аккаунте сети в Twitter.

Компания объявила, что уже с 1 ноября торговые точки будут закрываться в 20:00, то есть на час-два раньше обычного. «Aldi Nord корректирует часы работы и тем самым активно содействует экономии электроэнергии», — отмечается в обращении.

Представители сети уточнили, что пока нововведение будет распространяться только на зимний период 2022-2023 годов. В настоящее время супермаркеты Aldi Nord работают до 21:00 и до 22:00 часов.

Ранее стало известно, что в ряде стран Центральной и Западной Европы оптовые цены на электричество достигали рекордных значений в первом и втором квартале 2022 года. Средняя стоимость электроэнергии в отдельных государствах в период пиковой нагрузки выросла на 229 процентов в сравнении с тем же периодом времени в 2021 году.