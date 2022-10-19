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01:27, 19 октября 2022Мир

Еще один американский миллиардер предложил план по урегулированию на Украине

Американский миллиардер Билл Экман предложил Украине пойти на уступки России
Билл Экман

Билл Экман . Фото: Mike Blake / Reuters

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он написал в Twitter.

«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские», — отметил он. По его словам, это объясняет, «почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году».

Кроме того, Украина доказала, что «может защитить себя без членства в НАТО», заявил Экман. Он добавил, что с каждым днем, пока конфликт продолжается, риск для всего остального мира возрастает. «Я не вижу более вероятного пути к миру», — подытожил миллиардер.

Ранее о необходимости признать Крым российской территорией и организовать новый референдум при участии ООН заявил миллиардер Илон Маск. По его мнению, выполнение этих пунктов поспособствует мирному урегулированию конфликта на Украине.

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Марина Совина
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