В Николаеве взорвали памятник советским чекистам

Губернатор Ким заявил, что в Николаеве взрывом уничтожен памятник советским чекистам

В Николаеве взрывом уничтожен советский памятник «Солдатам правопорядка», также известный как «памятник чекистам». Об этом глава Николаевской области Виталий Ким написал в Telegram-канале.

«Если это подрыв — отвечать будут по закону. Кто бы это ни был», — написал Ким, комментируя уничтожение памятника.

Украинские активисты добивались сноса монумента с 2016 года в рамках декоммунизации. В частности, демонтировать его требовал Украинский институт национальной памяти. Однако власти города отказались сносить памятник. Мэр Николаева Александр Сенкевич настаивал, что его нужно оставить в знак памяти о сотрудниках милиции, погибших при исполнении служебного долга.

В ноябре 2021 года памятник чекистам — борцам революции снесли в Киевской области в день памяти жертв Голодомора. Непосредственно перед сносом монумента в селе Калиновка на него нанесли надписи «НКВД — палачи» и «Слава Украине», после чего столкнули памятник с постамента с помощью грузовика.

