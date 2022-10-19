Белый дом попросил Конгресс предоставить ему новые полномочия

Белый дом призвал Конгресс расширить полномочия для ускорения поставок оружия Украине

Белый дом попросил Конгресс предоставить ему дополнительные полномочия, которые поспособствуют ускорению передачи вооружений Киеву и другим союзникам Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Администрация президента США призвала законодательный орган расширить ее полномочия в области национальной обороны на 2023 финансовый год. Уточняется, что речь идет о формировании Фонда приобретения критически важных боеприпасов, а также о создании Счета передачи оборонного экспорта. В заявлении Белого дома говорится, что запрос возник вследствие «уроков, извлеченные из текущих усилий США по предоставлению Украине дополнительной помощи».

«Без запроса на дополнительные полномочия военно-промышленная база США, вероятно, будет по-прежнему сталкиваться с проблемой удовлетворения резко возросшего спроса, что приведет к затягиванию сроков поставок критически важных боеприпасов или систем вооружений союзникам и партнерам США, необходимых для поддержки проведения длительных операций», — указывает администрация президента.

Если запрос Белого дома будет одобрен, то дополнительные полномочия добавят в разрабатываемый сенатом законопроект. Начало голосование ожидается не раньше ноября.

Ранее американская администрация объявил о готовности оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется. Отмечалось, что США намерены продолжать предоставлять Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.