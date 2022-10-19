Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:19, 19 октября 2022Мир

Белый дом попросил Конгресс предоставить ему новые полномочия

Белый дом призвал Конгресс расширить полномочия для ускорения поставок оружия Украине

Фото: Edoardo Cuoghi / Unsplash

Белый дом попросил Конгресс предоставить ему дополнительные полномочия, которые поспособствуют ускорению передачи вооружений Киеву и другим союзникам Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Администрация президента США призвала законодательный орган расширить ее полномочия в области национальной обороны на 2023 финансовый год. Уточняется, что речь идет о формировании Фонда приобретения критически важных боеприпасов, а также о создании Счета передачи оборонного экспорта. В заявлении Белого дома говорится, что запрос возник вследствие «уроков, извлеченные из текущих усилий США по предоставлению Украине дополнительной помощи».

«Без запроса на дополнительные полномочия военно-промышленная база США, вероятно, будет по-прежнему сталкиваться с проблемой удовлетворения резко возросшего спроса, что приведет к затягиванию сроков поставок критически важных боеприпасов или систем вооружений союзникам и партнерам США, необходимых для поддержки проведения длительных операций», — указывает администрация президента.

Если запрос Белого дома будет одобрен, то дополнительные полномочия добавят в разрабатываемый сенатом законопроект. Начало голосование ожидается не раньше ноября.

Ранее американская администрация объявил о готовности оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется. Отмечалось, что США намерены продолжать предоставлять Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне проведения СВО
На финской АЭС обнаружили повреждения в третьем реакторе
В Госдуме одобрили позицию Маска по Крыму
Минздрав напомнил о пользе регулярных физических нагрузок
Берлускони рассказал об обмене подарочными напитками с Путиным
Сеть немецких супермаркетов сократила часы работы для экономии электроэнергии
Еще один американский миллиардер предложил план по урегулированию на Украине
Белый дом попросил Конгресс предоставить ему новые полномочия
На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение
46-летняя звезда «Клона» показала фигуру на фото в купальнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.