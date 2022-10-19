Кадыров описал ход СВО фразой «теперь все будет по-другому»

Глава Чечни Кадыров описал ход спецоперации фразой «теперь все будет по-другому»

Глава Чечни Рамзан Кадыров описал ход специальной военной операции (СВО) фразой «теперь все будет по-другому». Об этом он сообщил в Telegram.

Он подчеркнул, что полностью разделяет мнение командира спецназа «Ахмат», секретаря Совбеза Чечни Апты Алаудинова о событиях последних дней, когда точечным атакам подвергаются объекты военного управления и энергетики Украины.

«Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы», — добавил Кадыров, отметив, что «мало не покажется никому».

Ранее Алаудинов сообщил, что в зоне специальной военной операции складывается стабильная ситуация. Только за минувшие сутки враг семь раз предпринимал попытки контратаковать российские позиции и неизменно отступал, оставляя на поле сражения подбитую технику и трупы, добавил он.