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12:12, 19 октября 2022Россия

Кадыров описал ход СВО фразой «теперь все будет по-другому»

Глава Чечни Кадыров описал ход спецоперации фразой «теперь все будет по-другому»

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров описал ход специальной военной операции (СВО) фразой «теперь все будет по-другому». Об этом он сообщил в Telegram.

Он подчеркнул, что полностью разделяет мнение командира спецназа «Ахмат», секретаря Совбеза Чечни Апты Алаудинова о событиях последних дней, когда точечным атакам подвергаются объекты военного управления и энергетики Украины.

«Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы», — добавил Кадыров, отметив, что «мало не покажется никому».

Ранее Алаудинов сообщил, что в зоне специальной военной операции складывается стабильная ситуация. Только за минувшие сутки враг семь раз предпринимал попытки контратаковать российские позиции и неизменно отступал, оставляя на поле сражения подбитую технику и трупы, добавил он.

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Сергей Истомин
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