Власти Херсонской области отвергли планы по сдаче региона ВСУ

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что сдавать регион ВСУ никто не планирует

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сдавать регион Вооруженным силам Украины (ВСУ) никто не планирует. Об этом в среду, 19 октября, пишет ТАСС.

По его словам, в Херсоне готовы отражать удары противника и переходить в наступление, однако делать это нужно после отъезда гражданских лиц.

«Есть четкое понимание: город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше пострадало людей из-за военных действий», — уточнил Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что российские военные знают, что делать, и готовы стоять насмерть.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что украинские войска начали движение на херсонском направлении. По данным журналиста, бойцы ВСУ продвигаются в направлении Новая Каменка — Берислав. Удалось насчитать два батальона. Помимо этого, в операции в качестве поддержки участвует ствольная артиллерия. Также он заметил беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Также стало известно, что в Херсоне началось организованное перемещение местных жителей на другой берег Днепра. Паромы перевозят людей в Алешки и Голую Пристань, где организованы пункты временного размещения.