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11:53, 19 октября 2022Россия

Власти Херсонской области отвергли планы по сдаче региона ВСУ

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что сдавать регион ВСУ никто не планирует

Фото: Maksim Blinov / Sputnik / Reuters

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сдавать регион Вооруженным силам Украины (ВСУ) никто не планирует. Об этом в среду, 19 октября, пишет ТАСС.

По его словам, в Херсоне готовы отражать удары противника и переходить в наступление, однако делать это нужно после отъезда гражданских лиц.

«Есть четкое понимание: город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше пострадало людей из-за военных действий», — уточнил Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что российские военные знают, что делать, и готовы стоять насмерть.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что украинские войска начали движение на херсонском направлении. По данным журналиста, бойцы ВСУ продвигаются в направлении Новая Каменка — Берислав. Удалось насчитать два батальона. Помимо этого, в операции в качестве поддержки участвует ствольная артиллерия. Также он заметил беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Также стало известно, что в Херсоне началось организованное перемещение местных жителей на другой берег Днепра. Паромы перевозят людей в Алешки и Голую Пристань, где организованы пункты временного размещения.

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Варвара Кошечкина
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