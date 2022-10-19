Власти Херсонской области отвергли планы по сдаче региона ВСУ
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сдавать регион Вооруженным силам Украины (ВСУ) никто не планирует. Об этом в среду, 19 октября, пишет ТАСС.
По его словам, в Херсоне готовы отражать удары противника и переходить в наступление, однако делать это нужно после отъезда гражданских лиц.
«Есть четкое понимание: город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше пострадало людей из-за военных действий», — уточнил Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что российские военные знают, что делать, и готовы стоять насмерть.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что украинские войска начали движение на херсонском направлении. По данным журналиста, бойцы ВСУ продвигаются в направлении Новая Каменка — Берислав. Удалось насчитать два батальона. Помимо этого, в операции в качестве поддержки участвует ствольная артиллерия. Также он заметил беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Также стало известно, что в Херсоне началось организованное перемещение местных жителей на другой берег Днепра. Паромы перевозят людей в Алешки и Голую Пристань, где организованы пункты временного размещения.