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22:36, 19 октября 2022Мир

Двух украинок выгнали из ресторана в Париже со словами «Да здравствует Путин»

Сотрудник парижского ресторана выгнал двух украинок со словами «Да здравствует Путин»

Фото: Yiming Woo / Reuters

В Париже пророссийски настроенный сотрудник ресторана выгнал двух украинок со словами: «Да здравствует Путин». Видео опубликовал в Twitter заместитель мэра столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель.

Инцидент произошел в ресторане Le Cosy Montparnasse. Ролик снимали сами пострадавшие.

«Да здравствует Путин! Пока!» — говорит на кадрах мужчина и жестом предлагает гостям покинуть ресторан.

Свои действия работник объяснил тем, что он поддерживает президента России Владимира Путина.

Ромеро-Мишель назвал произошедшее неприемлемым. По словам столичного чиновника, владельцы заведения должны будут объяснить случившееся и понести ответственность.

В августе охранники пляжа в Черногории устроили скандал с отдыхающими из Украины и выгнали их из прибрежной зоны. По словам очевидцев, жители Киева повесили флаг своей страны на один из шезлонгов. Отдыхающие не оценили поступок украинцев и пожаловались на них персоналу. Подошедшие к киевлянам сотрудники потребовали их покинуть Ponta Beach Club, забрав флаги. Жители Украины отказались уходить, однако охранники силой вытолкали их.

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Марина Совина
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