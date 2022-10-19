Двух украинок выгнали из ресторана в Париже со словами «Да здравствует Путин»

Сотрудник парижского ресторана выгнал двух украинок со словами «Да здравствует Путин»

В Париже пророссийски настроенный сотрудник ресторана выгнал двух украинок со словами: «Да здравствует Путин». Видео опубликовал в Twitter заместитель мэра столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель.

Инцидент произошел в ресторане Le Cosy Montparnasse. Ролик снимали сами пострадавшие.

«Да здравствует Путин! Пока!» — говорит на кадрах мужчина и жестом предлагает гостям покинуть ресторан.

Свои действия работник объяснил тем, что он поддерживает президента России Владимира Путина.

Ромеро-Мишель назвал произошедшее неприемлемым. По словам столичного чиновника, владельцы заведения должны будут объяснить случившееся и понести ответственность.

В августе охранники пляжа в Черногории устроили скандал с отдыхающими из Украины и выгнали их из прибрежной зоны. По словам очевидцев, жители Киева повесили флаг своей страны на один из шезлонгов. Отдыхающие не оценили поступок украинцев и пожаловались на них персоналу. Подошедшие к киевлянам сотрудники потребовали их покинуть Ponta Beach Club, забрав флаги. Жители Украины отказались уходить, однако охранники силой вытолкали их.