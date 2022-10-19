Мишустин разъяснил порядок выполнения поручений Путина об обеспечении нужд СВО

Мишустин заявил, что Путин еженедельно будет получать доклады об обеспечении нужд СВО

За каждым вице-премьером правительства России будет закреплено направление работы по обеспечению нужд специальной военной операции (СВО). Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, разъясняя порядок выполнения поручений президента России Владимира Путина. Его слова передает РИА Новости.

Мишустин поручил своим заместителям подготовить конкретные предложения в зависимости от их сферы деятельности. «Докладывать главе государства будем еженедельно», — подчеркнул он.

По словам премьер-министра, участники спецоперации должны быть обеспечены всем необходимым, включая экипировку, медицинскую помощь, питание и нормальные бытовые условия.

Мишустин также заявил, что федеральные министерства, ведомства и региональные власти должны решать вопросы обеспечения потребностей СВО четко и слаженно.

Ранее Путин поручил создать при правительстве России координационный совет, который займется обеспечением участников специальной военной операции всем необходимым. Речь идет о поставках и ремонте вооружения и военной техники, медико-санитарном обслуживании, а также о проведении строительных работ и обеспечении логистики.

19 октября во время видеозаседания Совбеза России президент объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, в восьми приграничных регионах был введен средний уровень реагирования, подразумевающий возможность усиления охраны общественного порядка, а также введение повышенного уровня безопасности на некоторых объектах инфраструктуры.