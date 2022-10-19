Опубликован список поручений Путина по обеспечению потребностей спецоперации

Президент Путин утвердил список поручений по вопросам обеспечения потребностей СВО

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения потребностей специальной военной операции (СВО). Соответствующий список опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил в срок до 20 октября подготовить указ о создании при правительстве России координационного совета, который займется вопросами обеспечения потребностей СВО. Речь идет о поставках и ремонте оружия и военной техники, материальных средств и медико-санитарном обслуживании, а также о проведении строительных работ и обеспечении логистики. Ответственным Путин назначил председателя правительства Михаила Мишустина.

Кроме того, президент поручил комиссии Совфеда по государственному и муниципальному управлению скоординировать работу региональных органов власти по реагированию на вопросы обеспечения потребностей СВО.

Из документа также следует, что координационный совет при правительстве России должен до 24 октября определить ключевые направления работы и ответственных за них. Еженедельные доклады о ходе работы главе государства будет предоставлять Мишустин.