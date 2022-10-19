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15:14, 19 октября 2022Россия

Опубликован список поручений Путина по обеспечению потребностей спецоперации

Президент Путин утвердил список поручений по вопросам обеспечения потребностей СВО

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения потребностей специальной военной операции (СВО). Соответствующий список опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил в срок до 20 октября подготовить указ о создании при правительстве России координационного совета, который займется вопросами обеспечения потребностей СВО. Речь идет о поставках и ремонте оружия и военной техники, материальных средств и медико-санитарном обслуживании, а также о проведении строительных работ и обеспечении логистики. Ответственным Путин назначил председателя правительства Михаила Мишустина.

Кроме того, президент поручил комиссии Совфеда по государственному и муниципальному управлению скоординировать работу региональных органов власти по реагированию на вопросы обеспечения потребностей СВО.

Из документа также следует, что координационный совет при правительстве России должен до 24 октября определить ключевые направления работы и ответственных за них. Еженедельные доклады о ходе работы главе государства будет предоставлять Мишустин.

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Константин Лысяков
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