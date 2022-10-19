В России увеличили предельный возраст службы ряда чиновников

Депутаты Госдумы приняли закон о повышении до 70 лет предельного возраста ряда госслужащих

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, предоставляющий возможность повысить предельный возраст срока гражданской службы для руководителей из основной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству России. Об этом сообщает ТАСС.

Предельный возраст для таких госслужащих повышен с 65 до 70 лет. Согласно документу, служащему, достигшему предельного возраста пребывания на службе (65 лет), замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей с его согласия могут продлить срок службы, но не свыше, чем до достижения им возраста 70 лет.

Помимо этого, закон «О государственной гражданской службе РФ» дополняется поправкой о поступлении на службу по конкурсу. Таким образом, он устанавливает, что конкурс может не проводиться по решению представителя нанимателя при назначении на должности, которые относятся к младшей группе должностей гражданской службы и в случаях, предусмотренных законодательством.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельный срок пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота после 70 лет.