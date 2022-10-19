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02:28, 19 октября 2022Мир

Катар предупредил Европу о «еще более серьезном» энергокризисе

Глава Минэнерго Катара предупредил Европу о «более серьезном» энергокризисе в 2023 году
Саад аль Кааби

Саад аль Кааби. Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Министр энергетики Катара и глава QatarEnergy Саад аль Кааби предупредил Европу о «еще более серьезном» энергокризисе в следующем году. Об этом он сказал в беседе с газетой Financial Times.

Глава катарского Минэнерго указал на то, что в следующем году газовые запасы Европы будут истощены, поэтому неизбежно встанет вопрос с их пополнением. По мнению политика, энергетический кризис может продлиться до 2025 года в случае, если конфликт на Украине будет продолжаться, а европейские страны не будут получать российский газ.

Аль Кааби подчеркнул, что у Европы нет достаточного объема газа, чтобы заменить его в долгосрочной перспективе. «Если только вы не скажете: "Я собираюсь строить огромные атомные [электростанции], я разрешаю уголь, я собираюсь сжигать горючее"», — сказал он.

Ранее в октябре Саад аль Кааби заявил, что Катар в ближайшие пять-десять лет намерен стать крупнейшим продавцом СПГ в мире. Он пообещал поставлять в Европу 12-15 миллионов тонн природного газа, если регион по-прежнему будут испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов.

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Марина Совина
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