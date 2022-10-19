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21:47, 19 октября 2022Экономика

Во Франции задумались о закрытии железнодорожных линий из-за энергокризиса

Figaro: Гранд-Эст во Франции может закрыть железнодорожные линии из-за энергокризиса

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Французский регион Гранд-Эст, расположенный на востоке страны, намерен закрыть часть линий железнодорожного сообщения, если государство откажется компенсировать рост цен на электроэнергию. Об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на слова главы регионального совета Жана Роттнера.

«Начиная с 2024 года 8 процентов дорожных пошлин дополнительно лягут на регионы. Здесь мы говорим стоп, мы так больше не можем», — заявил Роттнер перед началом заседания регионального совета в Страсбурге.

Он отметил, что такая мера будет вынужденной, поскольку, если какая-либо форма компенсации не будет найдена, многим регионам придется работать в убыток. «Другими словами — нам совершенно ясно придется закрывать линии», — добавил он.

Ранее Управление общественного транспорта Парижа (RATP) на фоне энергетического кризиса начало разрабатывать меры по снижению потребления электроэнергии. Для снижения расходов власти планируют уменьшить температуру в метро, автобусах, поездах и офисах до 19 градусов Цельсия. Кроме того, будет снижена скорость движения эскалаторов.

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Марина Совина
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