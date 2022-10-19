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13:35, 19 октября 2022Бывший СССР

Украинский посол разочаровался в израильтянах

Посол Украины Корнийчук разочаровался из-за отказа министра обороны Израиля от переговоров

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выступил с критикой из-за отмены израильским министром обороны Бени Ганцем телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Дипломат сообщил, что был глубоко разочарован израильтянами после того, израильская сторона отменила запланированные еще с августа телефонные переговоры между Ганцем и Резниковым.

«Они не предоставили объяснений отмены... В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем», — заявил Корнийчук.

О том, что израильская сторона в последний момент отклонила свой же запрос о телефонном разговоре с министром обороны Украины, стало известно 18 октября. При этом представители украинского военного ведомства сообщили, что им неизвестно о планировавшейся беседе.

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Георгий Нестеров
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