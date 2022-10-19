На 68-м году жизни умер российский физик-теоретик Рубаков

В среду, 19 октября, на 68 году жизни умер советско-российский физик-теоретик Валерий Рубаков. Об этом RTVI сообщил источник в Российской академии наук (РАН).

«Академик Рубаков умер. Он был в Cарове, читал лекции. Недавно он перенес ковид, ему стало плохо. Просто слов нет. Очень сильный человек, хороший организатор и принципиальный ученый», — сказал собеседник.

Как отмечает RTVI, в сентябре академик РАН признавался, что из-за болезни COVID-19 не смог участвовать в выборах президента Академии.

Рубаков известен получившими общемировое признание исследованиями на стыке квантовой теории поля, космологии и суперсимметрии. В частности, многие его работы были посвящены исследованию барионной асимметрии Вселенной (преобладанию в наблюдаемой части мира материи над антиматерией).

