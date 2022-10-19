Зеленский ввел новые санкции против российского бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских бизнесменов и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении новых санкций против российских бизнесменов и компаний. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«После того как сегодня, думаю, будет публикация этих санкций, там [можно будет найти] неожиданные фамилии олигархов РФ и очень большое количество компаний, предприятий и т.д.», — приводит издание слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

На сайте президента Украины документы пока не опубликованы.

В сентябре Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей российской власти. Также президент страны Зеленский подчеркнул, что принял решение о прекращении украинского гражданства тех подсанкционных лиц, у которых было обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.