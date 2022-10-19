Девушка заказала джинсы на сайте Shein и получила брюки в брызгах краски

Блогерша jusstlissa заказала джинсы на сайте Shein и получила брюки другого фасона

Блогерша с никнеймом jusstlissa из США заказала джинсы на сайте ретейлера Shein и получила брюки другого фасона. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте

Девушка рассказала, что решила приобрести облегающие зауженные штаны из денима голубого оттенка длиной до щиколоток, продемонстрировав скриншот каталога интернет-магазина с желаемой моделью. При этом жительница Индианы указала, что у изделия был высокий рейтинг. «Я прочитала более двух тысяч отзывов», — добавила она.

Затем юзерша примерила на камеру полученный предмет гардероба. Так, брюки были широкими и более длинными. Кроме того, в нижней части они оказались покрыты брызгами белой краски. «Я очень разочарована», — подчеркнула 22-летняя американка.

Данный ролик развеселил зрителей, о чем они сообщили в комментариях. «Я только что очень громко рассмеялась», «Я просто кричу», «Еще эта краска внизу...», — написали юзеры.

В сентябре блогерша из Шотландии с никнеймом @melfyx заказала штаны на сайте магазина модной одежды Boohoo и удивилась их размеру. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как ее тело почти полностью, включая руки и плечи, скрылось в них.