Шипулин рассказал о предложениях для спортсменов принять допинг перед Олимпиадой

Шипулин призвал ввести ответственность для врачей за допинговые случаи в сборной России

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал о предложениях для атлетов принять допинг перед главными стартами. Его слова передает «Матч ТВ».

«Перед Олимпиадой, чемпионатом мира и другими крупными стартами перед спортсменами появляются шарлатаны, которые предлагают разные вещества, хорошие аминокислоты и так далее. А потом мы сталкиваемся с тем, что спортсмены попадаются на ЭПО и так далее», — заявил он. Шипулин призвал ввести ответственность для врачей за допуск посторонних лиц к сборной России и допинговые случаи в национальной команде.

В 2015 году в российском спорте разгорелся допинговый скандал. Отечественные легкоатлеты были обвинены в массовых нарушениях антидопинговых правил. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело расследование, в ходе которого выяснилось, что факты применения допинга российскими спортсменами были скрыты, в том числе на Играх-2014 в Сочи.

Допинговый скандал затронул многие виды спорта, некоторые атлеты лишились медалей главных стартов. В результате расследования часть отечественных спортсменов не попала на Олимпиаду-2016, а на Игры 2018-го, 2020-го и 2022-го отправилась команда «Олимпийских атлетов из России» без флага и гимна.

