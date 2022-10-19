Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Фонбет Кубок России|Группа A
Факел
Сегодня
18:00 (Мск)
Спартак М
Фонбет Кубок России|Группа B
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
20:30 (Мск)
Торпедо М
Фонбет Кубок России|Группа D
17:00, 19 октября 2022Спорт

Шипулин рассказал о предложениях для спортсменов принять допинг перед Олимпиадой

Шипулин призвал ввести ответственность для врачей за допинговые случаи в сборной России

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал о предложениях для атлетов принять допинг перед главными стартами. Его слова передает «Матч ТВ».

«Перед Олимпиадой, чемпионатом мира и другими крупными стартами перед спортсменами появляются шарлатаны, которые предлагают разные вещества, хорошие аминокислоты и так далее. А потом мы сталкиваемся с тем, что спортсмены попадаются на ЭПО и так далее», — заявил он. Шипулин призвал ввести ответственность для врачей за допуск посторонних лиц к сборной России и допинговые случаи в национальной команде.

В 2015 году в российском спорте разгорелся допинговый скандал. Отечественные легкоатлеты были обвинены в массовых нарушениях антидопинговых правил. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело расследование, в ходе которого выяснилось, что факты применения допинга российскими спортсменами были скрыты, в том числе на Играх-2014 в Сочи.

Допинговый скандал затронул многие виды спорта, некоторые атлеты лишились медалей главных стартов. В результате расследования часть отечественных спортсменов не попала на Олимпиаду-2016, а на Игры 2018-го, 2020-го и 2022-го отправилась команда «Олимпийских атлетов из России» без флага и гимна.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России
Челка Пугачевой оказалась париком за три тысячи рублей
Названо число нашедших убежище в России жителей Донбасса и юго-востока Украины
Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе
В Совфеде дали разъяснение об изменении законов из-за указа Путина
Четыре региона России решили не вводить ограничения на фоне особого положения
Звезда сериала «Великая» вспомнила свое школьное прозвище
Шипулин рассказал о предложениях для спортсменов принять допинг перед Олимпиадой
Власти Украины провели стратегическое совещание по вопросам энергообеспечения
На дне Ладожского озера впервые обнаружили сейсмические разломы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.