Измерена скорость остатков звезды после взрыва

НАСА: остаток сверхновой SNR 0509-67.5 расширяется со скоростью 6100 километров в секунду

Астрономы провели измерение собственного движения и возраста остатка сверхновой SNR 0509-67.5, расположенной в галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии более 160 тысяч световых лет от Земли. Результаты исследования, проведенные с помощью рентгеновской космической обсерватории НАСА Chandra, опубликованы в препринте в репозитории arXiv.

SNR 0509-67.5 образовалась в результате вспышки сверхновой типа Ia, возникающей при взрыве аккрецирующего белого карлика, достигнувшего критической массы, в составе двойной системы. Предыдущие оценки, сделанные на основе наблюдений светового эха, предполагает, что возраст туманности достигает 400 плюс-минус 120 лет. Спектроскопический анализ УФ-излучения остатка звезды, измеривший смещение спектральных линий излучения водорода из-за эффекта Доплера, показал, что SNR 0509-67.5 расширяется со средней скоростью около 5200-6300 километров в секунду.

Новые наблюдения Chandra, проведенные с 11 апреля по 21 ноября 2020 года, охватили в общей сложности 115 часов и были разделены на сегменты по 7-11 часов каждый. Вместе с предыдущими наблюдениями Chandra в 2000 году это дало 20-летнюю основу для более точного измерения собственного движения остатка.

Сначала исследователи измерили среднюю скорость расширения диаметра SNR 0509-67.5. Для этого они использовали метод совмещения радиальных профилей вдоль шести областей, пересекающих геометрический центр остатка и разнесенных поворотами под углом в 30 градусов, с профилями, полученными при наблюдениях в 2000 году. Это позволило измерить смещение фронта ударной волны — самого яркого участка в каждой из шести областей. Таким образом, средняя скорость расширения составила около 6100 километров в секунду, что соответствует возрасту туманности около 600 лет, если считать, что расширение не замедлилось. Поскольку скорость ударной волны в любом случае падает, это делает SNR 0509-67.5 еще моложе.

Остаток сверхновой (SNR) представляет собой диффузные структуры звездного материала и межзвездного вещества, которые расширяются с высокой скоростью, образуя ударную волну. Считается, что туманности, образующиеся после взрыва звезд, играют важную роль в эволюции галактик, выделяя энергию на нагрев межзвездной среды и рассеивая тяжелые элементы, а также являясь источником галактических космических лучей.