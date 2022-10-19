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23:29, 19 октября 2022Бывший СССР

Зеленский подтвердил уничтожение трех объектов критической инфраструктуры

Президент Зеленский заявил об уничтожении трех объектов энергетической инфраструктуры
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил уничтожение трех объектов критической инфраструктуры.

«Есть новые повреждения критической инфраструктуры. За этот день три энергетических объекта были уничтожены», — заявил он, призвав также украинцев сократить потребление электроэнергии в четверг, 20 октября, с 07:00.

Ранее директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что около 40 процентов энергетической инфраструктуры страны повреждены. Он отметил, что генерирующие электростанции пострадали серьезно. По его словам, основной ущерб нанесен непосредственно сети.

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Марина Совина
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