Зеленский подтвердил уничтожение трех объектов критической инфраструктуры

Президент Зеленский заявил об уничтожении трех объектов энергетической инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил уничтожение трех объектов критической инфраструктуры.

«Есть новые повреждения критической инфраструктуры. За этот день три энергетических объекта были уничтожены», — заявил он, призвав также украинцев сократить потребление электроэнергии в четверг, 20 октября, с 07:00.

Ранее директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что около 40 процентов энергетической инфраструктуры страны повреждены. Он отметил, что генерирующие электростанции пострадали серьезно. По его словам, основной ущерб нанесен непосредственно сети.