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19:34, 19 октября 2022Забота о себе

Названы опасные при заболеваниях щитовидной железы группы продуктов

Диетолог Русакова запретила людям с гипотиреозом употреблять в пищу мучное и сладкое

Фото: SwapnIl Dwivedi / Unsplash

Людям с заболеваниями щитовидной железы необходимо скорректировать рацион, сократив его калорийность и исключив некоторые группы продуктов, заявила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Опасную при гипотиреозе пищу она назвала изданию «Москва 24».

Врач рассказала, что у пациентов со сниженной функцией щитовидной железы замедлена скорость обмена веществ, из-за чего они легко набирают лишний вес. «Такие люди затрачивают меньше калорий, чем человек с такой же массой тела, полом и возрастом, но без гипотиреоза. Поэтому рекомендуется сокращать калорийность рациона, преимущественно ограничивать простые углеводы», — объяснила диетолог.

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В частности, Русакова запретила людям с гипотиреозом употреблять в пищу мучное, выпечку, десерты и сладкое, так как на их долю приходится большая часть суточной калорийности. Заменить эти продукты она рекомендовала более полезными фруктами, овощами, мясом птицы или постным красным мясом.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев назвал гипотиреоз одной из возможных причин постоянного желания спать.

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Наталья Обрядина
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