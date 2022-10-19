Названы опасные при заболеваниях щитовидной железы группы продуктов

Диетолог Русакова запретила людям с гипотиреозом употреблять в пищу мучное и сладкое

Людям с заболеваниями щитовидной железы необходимо скорректировать рацион, сократив его калорийность и исключив некоторые группы продуктов, заявила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Опасную при гипотиреозе пищу она назвала изданию «Москва 24».

Врач рассказала, что у пациентов со сниженной функцией щитовидной железы замедлена скорость обмена веществ, из-за чего они легко набирают лишний вес. «Такие люди затрачивают меньше калорий, чем человек с такой же массой тела, полом и возрастом, но без гипотиреоза. Поэтому рекомендуется сокращать калорийность рациона, преимущественно ограничивать простые углеводы», — объяснила диетолог.

В частности, Русакова запретила людям с гипотиреозом употреблять в пищу мучное, выпечку, десерты и сладкое, так как на их долю приходится большая часть суточной калорийности. Заменить эти продукты она рекомендовала более полезными фруктами, овощами, мясом птицы или постным красным мясом.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев назвал гипотиреоз одной из возможных причин постоянного желания спать.