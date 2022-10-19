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10:02, 19 октября 2022Бывший СССР

Токаев призвал не политизировать языковой вопрос

Президент Казахстана Токаев призвал не использовать языковой вопрос в политических играх

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не политизировать языковой вопрос. Об этом он заявил на встрече с общественностью Алма-Атинской области, передает РИА Новости.

По словам Токаева, с каждым годом в стране растет число молодых людей, говорящих на казахском языке. «Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется», — сказал президент.

Он подчеркнул, что казахский язык недопустимо использовать для политических игр, ведь в некоторых странах такого рода ошибки привели к печальным последствиям. «Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении», — отметил Токаев.

При этом он подчеркнул, что казахстанцы не должны отказывать от изучения других языков, а власти необходимо проводить взвешенную языковую политику.

Ранее в Казахстане был арестован организатор «языковых патрулей» Диас Кузаиров. Блогер начал конфликтовать с организатором мероприятия для граждан России, также он снимал все происходящее на видео и вел трансляцию на YouTube-канале.

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Алевтина Запольская
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