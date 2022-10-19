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08:17, 20 октября 2022Экономика

Кризис с дефицитом судов для перевозки газа усугубился

The Wall Street Journal: стоимость фрахта СПГ-танкеров выросла до рекорда

Фото: Unsplash

Ставки фрахта танкеров для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) продолжают бить рекорды, усугубляя кризис с дефицитом судов, пишет The Wall Street Journal.

Стоимость фрахта СПГ-танкера на этой неделе выросла до 450 тысяч долларов в сутки. С начала года она взлетела в шесть раз. Брокеры прогнозируют, что ставки аренды танкеров по основным маршрутам, в том числе, из Техаса в Северную Европу, в октябре достигнут 500 тысяч долларов. В 2021 году стоимость фрахта СПГ-танкеров варьировалась от 30 до 300 тысяч долларов.

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Обострение энергетического кризиса в Европе приводит к нехватке плавучих терминалов СПГ. Всего в мире 48 таких плавучих установок. Все, кроме шести, работают на условиях аренды.

В октябре сообщалось, что у берегов Испании скопилось более 35 судов с СПГ. Их не могут разгрузить из-за нехватки регазификационных мощностей, которые обеспечивают преобразование СПГ из жидкого состояния в газообразное.

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Платон Щукин
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