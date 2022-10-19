В Госдуме оценили новое заявление МОК о санкциях в отношении России

Светлана Журова назвала рекомендацией новое заявление МОК о санкциях в отношении России

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова оценила новое заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о санкциях в отношении России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Видимо, Баха просят систематически делать это заявление, чтобы это оставалось в повестке у иностранных граждан. Он должен периодически напоминать об этом миру», — отметила Журова. Она также назвала слова главы МОК рекомендацией, а не приказом.

Ранее 19 октября Бах снова высказался о санкциях в отношении российских спортсменов. «К сожалению, в этой ситуации единственным способом защитить эту миссию было рекомендовать неучастие спортсменов только из-за их паспорта», — заявил глава МОК.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

