Адвокат рассказал о последствиях смертельного ДТП с актрисой Большовой

Адвокат рассказал, что после ДТП актрисе Большовой грозит до 4,5 года исправительных работ

Адвокат Даниил Лунев рассказал о последствиях смертельного ДТП с актрисой Анной Большовой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам юриста, если вину артистки докажут, ей грозит до 4,5 года исправительных работ, а также запрет определенных должностей и деятельности. В таком случае речь будет идти о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой причинение смерти пострадавшей по неосторожности.

Лунев отметил, что суд может занять более жесткую позицию и приговорить Большову к пяти годам лишения свободы. «При возмещении ущерба потерпевшим, которыми, как правило, выступают родственники погибшего, а также при наличии хорошего, грамотного адвоката актриса может получить условный срок», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области 14 октября. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда врачей. В организме погибшей был обнаружен алкоголь.