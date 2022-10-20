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02:32, 20 октября 2022Силовые структуры

Тела трех россиян обнаружили на берегу реки

СК: тела двух мужчин и женщины обнаружили на берегу реки Хатырка на Чукотке

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Тела двух мужчин и женщины обнаружены на берегу реки Хатырка в Анадырском районе Чукотки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

«На береговой полосе в устье реки Хатырка в двух километрах к югу от села Хатырка Анадырского района было обнаружено тело мужчины 1967 года рождения и женщины 1987 года рождения», — говорится в сообщении.

Позднее на правом берегу Хатырки в одном километре вверх по течению реки было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения.

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются, проводится доследственная проверка. «Для установления точной причины смерти назначены необходимые судебные экспертизы», — добавили в СУСК.

Ранее стало известно, что на Ямале двое детей 9 и 11 лет, проживавшие в оленеводческом стойбище, пошли купаться на озеро без взрослых и утонули. Тела детей нашел их отец и местные жители.

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Марина Совина
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