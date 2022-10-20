Директор «Ленкома» поделился подробностями смертельного ДТП с участием Большовой

Директор «Ленкома» сообщил, что погибшая «сама бросилась» под машину актрисы Большовой

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер, ссылаясь на слова заслуженной артистки России Анны Большовой, сообщил, что смертельное ДТП с участием актрисы произошло в сплошной темноте. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Помимо этого, театральный деятель добавил, что погибшая женщина «сама бросилась» под машину Большовой.

Ранее стало известно, что Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области 14 октября. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда врачей.

Погибшей оказалась 31-летняя жительница деревни Грачевка Калужской области Олеся Борисенко. Большова совершала поворот налево на улицу Совхозную, когда Борисенко переходила дорогу на неосвещенном участке дороги. В организме жертвы обнаружили алкоголь.

Адвокат Даниил Лунев рассказал, что после ДТП актрисе грозит до 4,5 года исправительных работ.