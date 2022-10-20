Люся Чеботина вышла в свет в оголяющих тело брюках и вызвала споры в сети

Певицу Люсю Чеботину обругали в сети за оголяющие тело брюки на «Жара Cool Fest»

Популярная певица Люся Чеботина вышла в свет в откровенном образе и вызвала споры в сети. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость посетила музыкальный фестиваль «Жара Cool Fest» в черных кожаных брюках бренда Senko с прозрачными вставками, оголяющими ее тело, и кроп-топе того же цвета. Образ поп-исполнительницы дополнили длинные перчатки, солнцезащитные очки с блестящими камнями и серьги в виде крестов. В качестве обуви она выбрала ковбойские ботинки.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к наряду Чеботиной, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Так, одни обругали внешний вид певицы. «Кто вам советует такие наряды?», «Одеваетесь как проститутка», «Полная деградация», «В трусах на сцену выходим», «Задумайся как ты себя преподносишь», — высказывались они.

В то же время другие поклонники восхитились одеждой артистки. «Красотка», «Затмила всех», «У тебя лучший наряд», «Просто вау», «Сексуально», «Огонь», «Какая же вы красивая», «Волосы просто огонь», «Вы неистово красива», — писали поклонники.

Ранее Ольга Бузова пришла на то же мероприятие в облегающем наряде как у Ким Кардашьян без белья. Знаменитость появилась на красной дорожке фестиваля в голубом обтягивающем платье в пол с открытой спиной и шлейфом. При этом на размещенных кадрах видно, что на звезде отсутствует белье.