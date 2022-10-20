Россиянина осудили на восемь лет за убийство супруга любовницы

В Чувашии суд приговорил к 8 годам местного жителя за убийство супруга любовницы

Канашский районный суд Чувашской Республики приговорил к восьми годам и одному месяцу лишения свободы 23-летнего жителя деревни Аксарино за убийство супруга своей любовницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что поздним вечером 28 декабря 2021 года пьяный сельчанин пришел в гости к любовнице, проживающей в городе Канаше. Там он застал ее супруга и из ревности устроил с ним ссору. В ходе конфликта гость жестоко избил хозяина, от полученных травм тот скончался в больнице спустя несколько дней.

В Санкт-Петербурге задержали 44-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве 46-летнего друга из Белоруссии. Между ними произошла ссора, и мужчина ударил женщину ногой в живот. В ответ она схватила сковороду и забила обидчика до смерти, а затем ушла спать.