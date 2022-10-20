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15:56, 20 октября 2022Ценности

Фермер покончил с собой из-за неудачной пересадки волос

Житель Уэльса Оуэн покончил с собой из-за дисморфофобии, развившейся после пересадки волос

Фото: Toby Melville / Reuters

Житель острова Англси, Уэльс, покончил с собой из-за неудачной операции по пересадке волос. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что тело 47-летнего Гвиндафа Оуэна без признаков жизни обнаружил его старший брат Гарет. Родственник попытался оказать пострадавшему первую помощь посредством искусственного дыхания и массажа сердца, однако прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Полицейские провели расследование и заключили, что герой материала решил свести счеты с жизнью, поскольку боролся с дисморфофобией и депрессией, из-за которых также начал злоупотреблять алкоголем. Отмечается, что психические расстройства развились у Оэна после пересадки волос, которую он перенес в 2004 году, при этом в последнее время его состояние ухудшилось.

«Мужчина полагал, что после трансплантации на его голове остались шрамы от скальпеля, из-за которых окружающие могут начать издеваться над ним. Это стало предвестником появления его проблем с психикой. Плюс ко всему стало известно, что он в течение многих лет проходил лечение в связи со своими заболеваниями», — говорится в заявлении правоохранителей.

В сентябре бывшая участница Spice Girls призналась в желании покончить с собой из-за еды. Мелани Си вспомнила, как страдала расстройством пищевого поведения и депрессией в начале карьеры. Исполнительница призналась, что объедалась до потери сознания и постоянно испытывала стыд из-за своей слабости.

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Майя Пономаренко
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