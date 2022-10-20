Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:45, 20 октября 2022Экономика

Европа резко нарастила импорт одного вида топлива

Экспорт дизеля из Азии приблизился к трехлетнему рекорду из-за его дефицита в Европе

Фото: Giannis Papanikos / AP

Нефтеперерабатывающие заводы Азии и Ближнего Востока резко нарастили поставки дизеля в Европу, так как регион столкнулся с дефицитом этого вида топлива, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa. В сентябре экспорт дизеля из Азии приблизился к трехлетнему рекорду, достигнув 306 тысяч баррелей в день.

Зависимость Европы от поставок дизеля из Азии и Ближнего Востока в ближайшее время сохранится, так как запасы на зиму в регионе скудны, считает ведущий аналитик Vortexa по рынкам Азии Серена Хуанг. В октябре компания ожидает дополнительный рост поставок в ЕС от ближневосточных НПЗ.

Европа столкнулась с нехваткой дизеля из-за массовых забастовок работников НПЗ с требованием повысить зарплату, которые привели к частичной остановке производства, а также подготовки к нефтяному эмбарго против России. В то же время топливо является дефицитным и в США, из-за чего спрос и цены на мировом рынке растут.

Материалы по теме:
Зов предков. Коренные жители США и Австралии объявили войну корпорациям. Как это ударит по мировой экономике?
Зов предков.Коренные жители США и Австралии объявили войну корпорациям. Как это ударит по мировой экономике?
18 октября 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Страны вынуждены бороться за поставки дизеля — Европа закупает его у азиатских нефтепереработчиков с большой надбавкой по сравнению с ценами в Азии. Согласно данным PVM Oil Global, к 20 октября премия увеличилась до 60,5 доллара за тонну, при том что в 2021 году в среднем составляла всего 7,4 доллара за тонну.

Ранее в октябре компания Wood Mackenzie предсказала рекордное падение запасов дизеля в ЕС, так как Россия остается крупнейшим внешним поставщиком, но уже с февраля европейские компании не смогут закупать российские нефтепродукты. По расчетам аналитиков, объем дизельного топлива в хранилищах северо-запада Европы в феврале упадет до 210,4 миллиона баррелей, это минимум с 2011 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Трасс подтвердила свою отставку с поста премьер-министра Великобритании
«Сферум» интегрировал электронный журнал и дневник в двух регионах
Турция снизила ставку на фоне рекордной инфляции
Фермер покончил с собой из-за неудачной пересадки волос
Россиянам предложили провести час в могиле для борьбы с выгоранием
Раскрыты подробности смертельной аварии с участием актрисы Анны Большовой
Ипотеке в России спрогнозировали рост
Трасс находилась у власти меньше всех бывших премьеров Британии
Германия выделит 40 миллиардов евро «сломленному газовому гиганту»
Спутниковый интернет Starlink запустили в самолетах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.