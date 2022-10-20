Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 20 октября 2022Россия

Мобилизованные пожаловались российскому губернатору на нехватку дров для семей

Мобилизованные из Бурятии пожаловались главе Цыденову на нехватку дров для семей

Фото: Nicola Pavan / Unsplash

Мобилизованные из Бурятии пожаловались главе республики Алексею Цыденову на нехватку бесплатных дров для выдачи членам их семей. Об этой ситуации рассказал сам глава в Telegram-канале.

Цыденов посетил российских резервистов в пункте подготовки в Запорожской области. Губернатор отметил, что у мобилизованных не возникло вопросов по части обеспечения и подготовки.

«Были вопросы больше бытовые, в частности по выдаче дров. Правила, которые мы приняли, не самые хорошие, и многие из родственников не могут получить дрова», — написал он.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

Глава Бурятии уже распорядился изменить правила по выдаче дров для родственников мобилизованных. Как именно будет меняться распорядок, Цыденов уточнять не стал.

В пресс-службе правительства Бурятии отметили, что действующие правила распространяются на одиноких матерей резервистов, а также пожилых родителей старше 60 лет, пишет «Коммерсантъ».

Ранее мэр Якутска Евгений Григорьев пообещал снабдить семьи мобилизованных горожан капустой, луком и морковью.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах с 21 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о новых ударах по инфраструктуре Украины
Медведев раскритиковал трех европейских политиков
62-летний мужчина попытался снять видео под юбкой школьницы и был арестован
Стилистка напомнила о популярной ошибке при первом выходе в новом пальто
Во Франции представили макет перспективного авианосца
В ДНР уничтожили произведенную в США станцию контрбатарейной борьбы
Минобороны заявило о попытке ВСУ прорвать оборону войск под Херсоном
Заморозку Западом российских резервов сравнили с кражей
В сети появился мультфильм о новых героях светской Москвы
Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.