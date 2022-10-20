Мобилизованные пожаловались российскому губернатору на нехватку дров для семей

Мобилизованные из Бурятии пожаловались главе Цыденову на нехватку дров для семей

Мобилизованные из Бурятии пожаловались главе республики Алексею Цыденову на нехватку бесплатных дров для выдачи членам их семей. Об этой ситуации рассказал сам глава в Telegram-канале.

Цыденов посетил российских резервистов в пункте подготовки в Запорожской области. Губернатор отметил, что у мобилизованных не возникло вопросов по части обеспечения и подготовки.

«Были вопросы больше бытовые, в частности по выдаче дров. Правила, которые мы приняли, не самые хорошие, и многие из родственников не могут получить дрова», — написал он.

Глава Бурятии уже распорядился изменить правила по выдаче дров для родственников мобилизованных. Как именно будет меняться распорядок, Цыденов уточнять не стал.

В пресс-службе правительства Бурятии отметили, что действующие правила распространяются на одиноких матерей резервистов, а также пожилых родителей старше 60 лет, пишет «Коммерсантъ».

Ранее мэр Якутска Евгений Григорьев пообещал снабдить семьи мобилизованных горожан капустой, луком и морковью.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах с 21 сентября.