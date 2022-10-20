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11:40, 20 октября 2022Среда обитания

Названы места Москвы с самыми дорогими квартирами в аренду

Intermark Real Estate: в Москве самые дорогие квартиры в аренду находятся в районе Арбата

Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

В сентябре 2022 года самые дорогие элитные квартиры в аренду в Москве находились в районе Арбата и станции метро «Кропоткинская» — средняя ставка достигла 409 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Intermark Real Estate.

В среднем элитное жилье в Москве можно было арендовать за 353 тысячи рублей в месяц. Местом с самыми дорогими квартирами также назвали район между Тверской улицей и Кремлем — ставка достигла 386 тысяч в месяц. Топ-3 списка замкнула Фрунзенская со стоимостью аренды в 355 тысяч рублей.

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Ниже в списке расположилась локация в районе Лубянки, Китай-города и Патриарших прудов, где месяц аренды обошелся бы в 334 тысячи рублей. На пятой строчке расположилось Замоскворечье с показателем в 330 тысяч рублей. Следующие позиции заняли Цветной бульвар и Ленинградский проспект — ставка аренды достигла 326 тысяч и 322 тысячи рублей в месяц соответственно.

Ранее эксперты в сфере недвижимости пришли к выводу, что в сентябре 2022 года в Москве спрос на аренду элитных квартир средней стоимостью в 200-250 тысяч рублей в месяц снизился на 30-40 процентов относительно аналогичного периода 2021 года — в основном из-за переезда части съемщиков за границу.

Нина Ташевская
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