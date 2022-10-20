Власти рассказали о состоянии пострадавших после падения Су-34 в Ейске

Вице-губернатор заявила, что взрослый и двое детей в Ейске остаются в тяжелом состоянии

Один взрослый и трое детей остаются в тяжелом состоянии после падения самолета Су-34 возле жилого дома в Ейске. Об этом рассказала в четверг, 20 октября, вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, передает ТАСС.

Представительница кубанских властей уточнила, что медики продолжают следить за состоянием 17-летнего юноши и пятилетней девочки.

Накануне краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что жилой дом в Ейске, пострадавший при крушении Су-34, планируют восстановить к маю 2023 года. Он отметил, что третий подъезд многоэтажки будут полностью разбирать, второй и четвертый — частично.

Кубанские власти также пообещали завершить выплаты основных компенсаций семьям погибших в результате ЧП до конца недели. Кондратьев поручил предоставить пострадавшим в Ейске единовременные выплаты из резервного фонда края. Кроме того, материальная помощь в размере 10 тысяч рублей положена каждому прописанному в доме, передает РИА Новости.

Военный самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске 17 октября. По последним данным, 14 человек погибли, еще 43 пострадали. Минобороны России назвало причиной падения самолета возгорание двигателя при взлете.