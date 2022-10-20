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13:10, 20 октября 2022Путешествия

Посол в Греции назвал «лежащие в руинах» отрасли из-за отсутствия россиян

Посол России Маслов рассказал, что без россиян меховая отрасль Греции «лежит в руинах»

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Греческое пушно-меховое производство оказалось на грани банкротства из-за потери российской клиентуры. О «лежащих в руинах» отраслях посол России в Греции Андрей Маслов рассказал в интервью «Известиям».

По словам Маслова, отсутствие российских туристов не прошло бесследно для греческой экономики. Среди особо пострадавших отраслей он назвал гостиничный бизнес, так как многие сети отелей традиционно на протяжении десятилетий работали с путешественниками из России.

«Хрестоматийный пример — это пушно-меховое производство, основными клиентами (под 90 процентов) были россияне. Сейчас эта отрасль находится в руинах», — подчеркнул посол.

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Маслов добавил, что общих оценок от антироссийских санкций в Греции пока не производилось, тем не менее власти признают факт ущерба, «трактуя это как плату за право находиться на так называемой правильной стороне истории».

Ранее в октябре посол России в Греции Андрей Маслов говорил, что между странами не ведется диалог о восстановлении авиасообщения, так как греческое правительство приняло решение в рамках общих антироссийских санкций Евросоюза.

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Дарья Рыбак
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