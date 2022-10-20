ВМС США приостановят эксплуатацию самолетов T-45C

ВМС США приостановят эксплуатацию учебных самолетов T-45C из-за проблем с двигателем

В США приостанавливают эксплуатацию палубных учебно-тренировочных самолетов T-45C Goshawk из-за проблем с лопатками двигателя. Об этом сообщили Военно-морские силы (ВМС) США, пишет Defense News.

По словам контр-адмирала Ричарда Брофи, полеты T-45C ВМС и Корпуса морской пехоты (КМП) США прекратили «из-за чрезмерной осторожности и заботы о безопасности летчиков». В пресс-релизе ВМС США не указывается, как была обнаружена проблема с лопатками двигателя.

Глава управления программ тактической авиации ВМС Джон Леммон отметил, что ведомство «круглосуточно» работает с компанией Rolls-Royce, чтобы выяснить причину отказа двигателей.

Палубные самолеты T-45 Goshawk используют для подготовки пилотов ВМС и КМП США. Базовая версия T-45 с турбовентиляторным двигателем Rolls-Royce Turbomeca F405-RR-401 совершила первый полет в 1988 году, а в 1997 году военные получили модернизированные самолеты Т-45C.

В сентябре Военно-воздушные силы США заявили, что новый самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus получил разрешение на дозаправку всех американских военных самолетов, кроме штурмовиков A-10 Thunderbolt II.