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15:12, 20 октября 2022Интернет и СМИ

На популярную в России площадку для поиска сотрудников пожаловались в ФАС

Ассоциация компаний интернет-торговли пожаловалась в ФАС на HeadHunter из-за роста цен

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на площадку для поиска сотрудников HeadHunter из-за роста цен на услуги. Как сообщает ТАСС, действия компании попросили признать злоупотреблением доминирующим положением на рынке.

АКИТ заявила в письме, что с марта 2020 года по текущий момент стоимость базовых услуг HeadHunter выросла в четыре раза: с 85 рублей за вакансию до 340 рублей. Стоимость ряда других услуг увеличилась в три раза, добавили в ассоциации. Там также указали, что пытались решить вопрос напрямую с HeadHunter, однако к консенсусу стороны не пришли.

Аргументом в пользу того, что популярная площадка занимает доминирующее положение на рынке в ассоциации сочли высокий процент сотрудников организаций-членов АКИТ, которые были найдены с помощью HeadHunter: 74,71 процента в 2020 году и 72,95 процента в 2021 году. Помимо того, там заявили, что рост чистой прибыли компании во втором квартале 2021 года на 435 процентов и выручки на 155 процентов указывает на то, что причина этому — повышение цен на услуги.

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В ФАС подтвердили, что получили жалобу. В ведомстве указали, что документ находится на рассмотрении.

Отмечается, что генеральный директор ООО «Хэдхантер» Михаил Жуков ранее опровергал информацию о том, что стоимость услуг на портале выросла в несколько раз. Он утверждал, что рост цен с марта 2020 года по октябрь 2021 года составил 10 процентов. Глава компании также заявлял о недостоверности предположения, что рост прибыли компании за второй квартал 2021 года произошел только за счет повышения цен.

Ранее сообщалось, что президент АКИТ Артем Соколов попросил председателя правительства России Михаила Мишустина одобрить критерии получателей «кредитных каникул». Он счел, что это позволит бизнесу избежать риска возмещения недоплаченных кредитным организациям процентов.

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Олег Давыдов
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