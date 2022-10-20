Россиянину дали 15 лет за убийство мужчины и покушение на убийство его знакомых

В Воронеже мужчину осудили на 15 лет за убийство незнакомого человека из-за мести обидчику

В Воронеже 35-летнего местного жителя осудили на 15 лет колонии строгого режима за убийство мужчины и покушение на убийство четырех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сначала мужчина признался в содеянном, а затем стал говорить, что хотел лишь напугать своего врага, а в его знакомого попал случайно.

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 мая прошлого года нетрезвый россиянин, проходя мимо торгового павильона на улице Киселева в поселке Придонской, встретил компанию мужчин, с одним из которых у него был давний конфликт. После этого он, желая отомстить обидчику, съездил к себе на дачу, взял охотничье ружье и на машине вернулся к павильону. Затем он начал стрелять по компании из окна автомобиля и ранил оппонента и его 33-летнего приятеля. В результате их госпитализировали. Первого потерпевшего удалось спасти, а второй скончался в больнице.

В тот же день фигурант был задержан. Позже суд поместил его в СИЗО.

19 сентября сообщалось, что в Архангельской области 32-летнему россиянину дали срок за забитого до смерти стулом друга.