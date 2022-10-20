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15:04, 20 октября 2022Россия

Путин подписал закон об изменении правил продажи лекарств в Москве и области

Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств в 3 регионах

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нему, в трех российских регионах эксперимент начнется с марта 2023 года и завершится в марте 2026 года. Перечень лекарственных средств утвердит Минздрав, но в него не войдут льготные лекарства и те, что содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. В перечень также не попадут лекарства, которые содержат спирт с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов и те, что изготовлены аптечными организациями.

Рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа. Закон обязывает аптеки при онлайн-продаже лекарств «обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, с личностью гражданина, которому осуществлена доставка препарата».

Ранее «Известия» писали, что в России захотели ввести ограничения по продаже медицинских препаратов, содержащих спирт. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минздраву принять решение об ограничении объема емкости, в которой продаются лекарства с содержанием этилового спирта из-за их потенциального использования в производстве нелегальной алкогольной продукции.

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Анастасия Шейкина
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