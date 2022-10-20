Пять сотрудников МЧС ЛНР погибли при обстреле поселка Червоный Прапор

Пять сотрудников МЧС ЛНР погибли и девять пострадали при обстреле ВСУ Червоного Прапора

Пять сотрудников МЧС Луганской народной республики (ЛНР) и аварийных служб погибли и девять пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Червоный Прапор. Об этом в Telegram сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

По данным представительства, обстрел произошел во время ликвидации последствий ночной атаки ВСУ на населенный пункт. Отмечается, что удар был нанесен с применением американской РСЗО M142 HIMARS.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали школу в Запорожской области. БПЛА сбросил на здание два взрывных устройства. Одно упало на прилегающей к школе территории, второе пробило крышу здания и пол в одном из классов. В результате атаки никто не пострадал.