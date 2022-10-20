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05:13, 20 октября 2022Экономика

Япония сообщила о значительном росте экспорта медизделий в Россию

Минфин Японии заявил о росте экспорта медизделий в Россию за полгода на 258,6%

Фото: Myriam Zilles / Unsplash

В сентябре Япония увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2 процента, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, — на 258,6 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов Японии.

Отмечается, что в прошлом месяце ведомством был зафиксирован рост объемов экспорта компьютеров по этому же направлению на 124,3 процента. Однако в первом полугодии финансового года их экспорт просел на 38,8 процента.

Кроме того, в первом полугодии 2022 финансового года было зафиксировано сокращение экспорта из Японии в Россию автомобилей (на 21,7 процента), мотоциклов (14,6 процента) и запчастей (76,6 процента).

Согласно данным ведомства, общий объем экспорта в соседнюю страну в сентябре снизился на 31,4 процента, а импорта — на 6,5 процента.

Ранее сообщалось, что Турция установила абсолютный месячный рекорд за всю историю республики по экспорту товаров в Россию — в августе объем поставок достиг 738 миллионов 527 тысяч долларов. Рост составил 87,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общий экспорт Турции за месяц при этом вырос на 13,1 процента и составил 21,3 миллиарда долларов.

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Марина Совина
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