Российские военные сорвали наступление ВСУ на Херсон

МО РФ заявило о беспорядочном бегстве солдат ВСУ после сорванной атаки под Херсоном

Российские военнослужащие применили танковый резерв против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Суханово в Херсонской области и сорвали наступление противника. Об этом заявил в четверг, 20 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что после сорванного наступления украинские силы беспорядочно бежали с фронта.

По данным Конашенкова, противник удалось вклиниться в оборону российский войск у села Суханово, однако после засадных действий атака была отбита.

Положение российских сил по переднему краю обороны было полностью восстановлено, добавили в Минобороны.

Ранее российское ведомство доложило о попытке ВСУ форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении. В результате удалось уничтожить более 40 украинских бойцов, две боевые бронированные машины и три пикапа.