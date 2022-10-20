В Молдавии предложили принять антироссийскую резолюцию

Молдавский депутат Алайба предложил принять в стране антироссийскую резолюцию

Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» Дмитрий Алайба предложил принять в стране антироссийскую резолюцию по примеру других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания единогласно приняла резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в пособничестве терроризму.

«Совет Европы признал Россию страной с террористическим режимом, это же сделал и парламент Эстонии, легко предположить, что многие страны признают это государство террористическим из-за того, что они каждый день совершают преступления против мирных граждан на Украине, думаю, что и Молдавия должна сделать подобный шаг», — заявил Алайба.

Он также отметил, что Соцпартия Молдавии недавно посетила Россию, ее члены встречались там с различными политиками. Алайба посчитал это «постыдным» и выразил надежду, что среди социалистов есть те, кто готов «дистанцироваться от стыда и предательства демократических ценностей».

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что граждане России, пересекающие границу республики, подвергаются дополнительным проверкам. Это, отметила она, необходимо для безопасности.