Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:08, 20 октября 2022Бывший СССР

В Молдавии предложили принять антироссийскую резолюцию

Молдавский депутат Алайба предложил принять в стране антироссийскую резолюцию

Фото: Vitalie Sitnic / Unsplash

Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» Дмитрий Алайба предложил принять в стране антироссийскую резолюцию по примеру других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания единогласно приняла резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в пособничестве терроризму.

«Совет Европы признал Россию страной с террористическим режимом, это же сделал и парламент Эстонии, легко предположить, что многие страны признают это государство террористическим из-за того, что они каждый день совершают преступления против мирных граждан на Украине, думаю, что и Молдавия должна сделать подобный шаг», — заявил Алайба.

Он также отметил, что Соцпартия Молдавии недавно посетила Россию, ее члены встречались там с различными политиками. Алайба посчитал это «постыдным» и выразил надежду, что среди социалистов есть те, кто готов «дистанцироваться от стыда и предательства демократических ценностей».

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что граждане России, пересекающие границу республики, подвергаются дополнительным проверкам. Это, отметила она, необходимо для безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Российские военные сорвали наступление ВСУ на Херсон
«Одноклассники» запустили уникальный способ входа в аккаунт
КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона
Чичериной присвоили звание заслуженной артистки России
Военный ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Полиция начала проверку по факту смертельной аварии с участием актрисы Большовой
Брат пришел на свадьбу сестры в трениках и стал объектом споров в сети
Иностранцы перечислили самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте
Адвокат рассказал о последствиях смертельного ДТП с актрисой Большовой
Путин наградил мать Кадырова орденом Почета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.