Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:33, 20 октября 2022Россия

В Госдуме назвали ошибки при проведении частичной мобилизации

Депутат Швыткин назвал сбой в работе военных комиссариатов ошибкой при мобилизации

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин назвал основные ошибки при проведении частичной мобилизации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам депутата, военные комиссариаты не были готовы к такому масштабу кампании. Кроме того, люди гражданские, пришедшие по указу президента России Владимира Путина, «не встали на военные рельсы».

Необходимо совместно с Министерством обороны выработать предложения по эффективности и качеству подготовке мобилизованных лиц, добавил парламентарий. «Погружаться в бытовые и социальные вопросы, которые волнуют того или иного гражданина, обеспечение форменным обмундированием, проведение подготовки и так далее», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил «бестолковщину» при частичной мобилизации старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями, уточнив, что работы по обновлению информационной базы подходят к концу. Глава государства также поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму
Ветеринар высказался о влиянии смены премьеров Британии на кота Ларри
Указания матери Кардашьян о действиях с ее прахом после смерти смутили дочерей
Табачный гигант сократил поставки сигарет в Россию
На Украине заявили о 300 ударах по своим энергообъектам
Психотерапевт оценила опасность кукол Хагги Вагги для детской психики
В Госдуме назвали ошибки при проведении частичной мобилизации
Международные резервы России снизились
В России разработают правила работы журналистов в условиях военного положения
Медведев отреагировал на отставку Трасс фразой «пока, поздравляю, латук»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.