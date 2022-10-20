В Госдуме назвали ошибки при проведении частичной мобилизации

Депутат Швыткин назвал сбой в работе военных комиссариатов ошибкой при мобилизации

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин назвал основные ошибки при проведении частичной мобилизации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам депутата, военные комиссариаты не были готовы к такому масштабу кампании. Кроме того, люди гражданские, пришедшие по указу президента России Владимира Путина, «не встали на военные рельсы».

Необходимо совместно с Министерством обороны выработать предложения по эффективности и качеству подготовке мобилизованных лиц, добавил парламентарий. «Погружаться в бытовые и социальные вопросы, которые волнуют того или иного гражданина, обеспечение форменным обмундированием, проведение подготовки и так далее», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил «бестолковщину» при частичной мобилизации старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями, уточнив, что работы по обновлению информационной базы подходят к концу. Глава государства также поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации.