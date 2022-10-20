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15:39, 20 октября 2022Спорт

Мотогонщик скончался после аварии на ралли-марафоне в Африке

52-летний мотогонщик Арминду Невеш скончался после аварии на ралли-марафоне в Марокко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: africarace.com

Португальский мотогонщик Арминду Невеш скончался после аварии на ралли-марафоне Africa Eco Race. Об этом сообщает Marca со ссылкой на представителей турнира.

52-летний гонщик разбился 19 октября, проходя маршрут второго этапа гонки между городами Бусаид и Тагунит в Марокко. Авария случилась за три километра до конца дистанции. На место трагедии на вертолетах прибыли медики, однако им не удалось спасти пилота.

Сообщается, что Невеш впервые принимал участие в Africa Eco Race. По словам организаторов, это первая авария с летальным исходом за всю историю марафона. Турнир завершится 30 октября.

В июне 2022 года пятеро гонщиков скончались во время турнира на острове Мэн. Isle of Man TT считается одной из самых опасных мотогонок в мире. Соревнования проводятся с 1911 года, за это время в авариях погибло более 260 пилотов.

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Ксения Курашкина
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